Auto's dagelijks vast bij bussluis ondanks vele waarschuwingsborden

Ondanks de tientallen waarschuwingsborden staan auto's dagelijks vast voor de bussluis op de Oeienbosdijk in Veldhoven. "Alle buschauffeurs die deze route rijden, hebben er iedere dag last van. Het verbaast me dat er niet nog meer ongelukken zijn gebeurd", vertelt Ton Rovers, buschauffeur bij Hermes. Vrijdagavond belandde een auto nog in de sloot nadat de bestuurder over de bussluis probeerde te rijden.

Omdat er sinds begin juli werkzaamheden zijn op de Kempenbaan tussen De Plank en Koningshof, ligt er een tijdelijke bussluis op de Oeienbosdijk. Dit moet ervoor zorgen dat het op de Oeienbosdijk niet te druk wordt. Alleen bussen en de brandweer kunnen er nog rijden.

Om ervoor te zorgen dat auto's niet per ongeluk bij de bussluis uitkomen, staan er onderweg tientallen waarschuwingsborden die de wegafzetting aangeven. Maar die hebben geen zin volgens buschauffeur Ton Rovers. De bussluis ligt er al drie maanden, maar nog veel te vaak gaat het mis.

"Bijna elke chauffeur in Eindhoven die deze route rijdt, krijgt wel te maken met auto's die hier overheen proberen te rijden. Mensen negeren massaal de borden. Als je vanaf Steensel richting Eindhoven rijdt, kom je al minstens zeven waarschuwingen tegen. Maar mensen blijven denk ik naar hun navigatie luisteren, want die wijst ze wel over de Oeienbosdijk", vertelt Ton.

De chauffeur wil bestuurders die richting de bussluis rijden vaak nog tegenhouden, maar dat is niet altijd met succes. "Ik probeer mensen steeds te waarschuwen dat ze niet verder moeten rijden. Dan stap ik uit en zeg ik tegen de mensen dat ze er echt niet overheen kunnen rijden. Ze draaien dan vaak wel om, maar laatst probeerde een vrouw het alsnog."

Dat iemand er toch overheen probeerde te rijden, is volgens Ton geen uitzondering. "Mijn collega's en ik zien zoveel fratsen die de mensen uithalen om toch niet om te hoeven draaien. Ze proberen er op de een of andere manier toch overheen te rijden. Hoe onbezonnen kun je zijn? Je auto gaat aan de onderkant dan helemaal kapot. En wij buschauffeurs ondervinden er steeds hinder van."

Gelukkig blijft de bussluis niet permanent op de Oeienbosdijk. "Tot eind oktober is dit voor ons enig ongemak, en dan is het klaar. Het is dus gewoon even afwachten tot de werkzaamheden voorbij zijn. En zelf vind ik het niet heel irritant verder hoor, ik wen er wel aan. Maar voor de bestuurders is het wel vervelend."

Vrijdagavond ging het nog mis bij de bussluis. Een ouder echtpaar werd gelanceerd, toen ze met de auto over de sluis probeerden te rijden. Volgens buurtbewoners was dit de derde keer in een korte tijd dat een auto schade reed op deze bussluis.

Zo zag het er vrijdagavond uit:

