Schrijver Kluun wint prijs met boek over Brabantse roots

De Tilburgse schrijver Raymond van de Klundert, alias Kluun, heeft een prijs gewonnen met zijn boek de Familieopstelling. In dit boek gaat de schrijver terug naar zijn Brabantse roots.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het boek won zaterdag de zogenoemde Storytel award in de categorie 'beste luisterboek.' En dat is misschien wel extra bijzonder, omdat Kluun het verhaal zelf heeft ingesproken "Er was geen stemacteur beschikbaar die plat Tilburgs sprak, dus heb ik zelf maar gedaan", vertelde hij.

Terug naar roots

In het boek gaat het hoofdpersonage Stijn, vanuit zijn drukke leven in Amsterdam, terug naar zijn roots in Brabant om op zoek te gaan naar zijn familiegeschiedenis. Met dit verhaal maakt Kluun verwijzingen naar zijn eigen jongere jaren en jeugd.

Net als hoofdpersoon Stijn is Kluun als jongeman vanuit Brabant naar Amsterdam vertrokken. De schrijver kampte al langer met het idee een autobiografie te schrijven en in 2020 was het eindelijk zover. Ruim een jaar later sleept hij een prijs in de wacht met het boek.

De twee andere genomineerden waren Stoorzender van Arjen Lubach en Nu ik je zie van Merlijn Kamerling.

