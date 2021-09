Man slaat portier een bloedneus omdat er geen plek op terras meer is

(foto: de politie) vergroot

Een man van 33 sloeg zaterdagavond de portier van een café op de Heuvel in Tilburg met zijn vuist in het gezicht. Hij was boos dat hem te kennen werd gegeven dat het terras vol zat en dat er voor hem en zijn vrienden geen plek meer was.

Het opstootje was rond kwart over elf in de avond. De portier vertelde een aantal mensen dat er geen plek meer was op het terras en vroeg de stappers om verder te lopen.



Hierop verkocht een van de mannen de portier dus een klap. Die hield daar een bloedneus aan over.

In de boeien

Toegesnelde agenten bekeken camerabeelden en zochten in de omgeving van het terras naar de man die had uitgehaald. Een kwartier na het opstootje zagen ze bij een andere horecazaak, in de Piusstraat, een man die voldeed aan het opgegeven signalement.

De gevluchte man zag de agenten en wilde het op een lopen zetten. Maar hij kwam niet ver en werd in de boeien geslagen. Hij zit vast voor onderzoek.

