Marco Kroon wil excuses van Defensie: 'Maak me niet uit voor fantast'

Eerherstel en excuses van defensie, dat wil Marco Kroon. Twaalf jaar geleden kreeg hij de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding opgespeld, de Willemsorde. Sindsdien was hij vaak in opspraak. Het allerergste, zo vindt hij zelf, is dat zijn werkgever Defensie hem niet onvoorwaardelijk geloofde: "Je kunt alles van me zeggen en vinden, maar maak me niet uit voor fantast en leugenaar."

In 2009 kreeg Marco Kroon de Willemsorde, voor moedig optreden en leidinggeven als officier van de commando's bij vuurgevechten in Afghanistan. De dag van de huldiging voelde voor hem echter helemaal niet feestelijk, vertelt hij zondag in het televisieprogramma KRAAK van Omroep Brabant. "Je wordt tot held, tot ridder, tot halfgod geslagen, zo word je behandeld op dat moment. En je denkt, potverdikkie, ik moet nog iets vertellen. Ik mag hier niet staan. Maar ik kan niet vertellen waarom niet."

Dat 'iets' wat Kroon toen niet kon vertellen, omdat hij naar eigen zeggen de missie en de mensen in Afghanistan niet in gevaar wilde brengen, onthult hij begin 2018 alsnog. Tijdens zijn uitzending naar Afghanistan vele jaren eerder had hij iemand doodgeschoten, die hem kort daarvoor ontvoerd en misbruikt had.

"En dan gaat een machine rollen waardoor je niks meer kunt inbrengen."

Er volgen onderzoeken van Defensie en later ook van het OM naar het incident zoals Kroon het omschreef, maar er kan niet worden vastgesteld dat de gebeurtenis zich daadwerkelijk ooit heeft afgespeeld.

Kroon voelt zich weggezet als leugenaar. "Dat is mijn knakmoment geweest. Na tien jaar heb je alle moed bij elkaar geraapt om het te vertellen, hopend dat het discreet wordt behandeld... en dan ligt het binnen no time bij het OM, waar het absoluut niet hoort, vind ik. En dan gaat een machine rollen waardoor je niks meer kunt inbrengen."

Zeventien maanden was de van zijn voetstuk gevallen oorlogsheld geschorst. Ook zat hij een jaar in therapie. Maar inmiddels is hij weer aan het werk bij Defensie. Al voelt hij zich wel nog altijd een beschadigd man: "Dat kun je zo wel zeggen ja." Niet alleen omdat Defensie hem 'wegzette als leugenaar en fantast', maar ook omdat hij in de media 'bakken stront over zich heen kreeg'.

"Ik heb geschreven wat ik wil. Heerlijk. Zoveel emotionele zaken die ik eindelijk van me af kon schrijven."

Kroon was inderdaad vaak hoofdrolspeler in allerlei verhalen in de media, na zijn huldiging in 2009. Zo werd hij veroordeeld voor het geven van een kopstoot aan een agent met carnaval, tijdens een akkefietje over wildplassen. Eerder al was er een veroordeling voor stroomstootwapens. Ook werden sporen van cocaïne in zijn borsthaar gevonden, maar voor drugsbezit werd hij vrijgesproken.

Het beeld dat van hem ontstaan is, vormt een bron van pijn, vertelt Kroon. "Ik ben niet zoals ik word afgeschilderd in de media. Mijn naaste omgeving, mijn kinderen, die weten hoe ik echt ben en waar ik voor sta."

In een boek dat in maart uitkomt, hoeft Marco Kroon nergens meer over te zwijgen. Dit omdat de Nederlandse missie in Afghanistan kort geleden tot een einde kwam. "Ik heb geschreven wat ik wil. Heerlijk. Zoveel emotionele zaken die ik eindelijk van me af kon schrijven."

Wat we dan precies gaan lezen over Afghanistan? "Niet alleen de heroïek. Ook mijn fouten, het missen van thuis, de pijn voelen van de ellende die je daar ziet, de onmacht van met handen geboeid een bepaalde missie doen."

Eerder schreef Kroon al een boek over zijn missie in Afghanistan, met behulp van een ghostwriter. "Maar dat was niet helemaal mijn ding."

Binnenkort gaat Kroon, zo zegt hij, het gesprek aan met de nieuwe Commandant der Strijdkrachten, omdat hij nog altijd excuses wil.

