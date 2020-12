Marco Kroon vecht opnieuw veroordeling aan

Marco Kroon eerder in de rechtbank (foto: ANP/Piroschka van de Wouw). vergroot

Majoor Marco Kroon vecht opnieuw zijn veroordeling aan. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Eerder krijg Kroon in hoger beroep tot 80 uur taakstraf en een boete van 120 euro. Het is nog niet duidelijk wanneer de Hoge Raad zich over de kwestie zal buigen.

Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, werd afgelopen week door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem veroordeeld voor het mishandelen van een agent door hem een kopstoot te geven, het beledigen van een agente door haar zijn geslachtsdeel te tonen en wildplassen. Nu besluit hij 'in cassatie' te gaan, en zijn veroordeling dus aan te vechten bij de Hoge Raad.

Kroon werd vorig jaar tijdens het carnaval in Den Bosch betrapt op wildplassen. Volgens de militaire kamer heeft hij zich tijdens carnaval "respectloos gedragen". Hij had als publiek figuur een voorbeeldfunctie, luidt de uitspraak in hoger beroep. Het hof sprak de majoor vrij van schennis van de eerbaarheid, omdat het tonen van zijn geslachtsdeel aan de agente niet seksueel van aard was.

Wel ziet de militaire kamer dit als een belediging van een ambtenaar in functie. "Het was kwetsend en beledigend voor de agente", aldus het hof in zijn arrest.

Over het wildplassen zelf oordeelt het hof dat Kroon, die verkleed als kikkerkoning carnaval vierde, rekening had moeten houden met zijn blaasproblemen. "Het is aannemelijk dat hij urologische klachten heeft en meer dan gemiddeld moet plassen, maar dat zijn omstandigheden waar hij rekening mee dient te houden." Het hof noemt wildplassen 'een ergerlijke overtreding'.

