Dramatisch PSV krijgt pak slaag van Feyenoord

Een zeer zwak PSV heeft in eigen huis met 0-4 verloren van Feyenoord. In een zeer tamme topper gaf de thuisploeg niet thuis en gingen de Rotterdammers effectief om met de kansen. De nederlaag betekent het eerste puntverlies van de Eindhovenaren van dit seizoen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Voor de neutrale toeschouwer was het zwaar om door de eerste helft heen te komen. Het enige vuurwerk was er voor de wedstrijd tijdens een sfeeractie, maar daarna hield het op. Beide ploegen konden de bal amper drie keer in de ploeg houden. Er was totaal geen sprake van spanning en ook kansen waren schaars.

Een verklaring is de fitheid van de selectie. PSV-trainer Roger Schmidt zei in de voorbeschouwing al dat het een uitdaging was alle spelers weer fit te krijgen gezien het drukke programma van de thuisploeg. De Eindhovenaren spelen vijf wedstrijden in vijftien dagen. In de basis waren dan ook drie wijzigingen. Jordan Teze, Davy Pröpper en Armindo Bruma hadden een basisplaats. Dit ging ten koste van Philip Mwene, Marco van Ginkel en Noni Madueke.

Waar eigenlijk iedereen in het stadion al dacht aan een 0-0 ruststand, ging het een paar tellen voor rust toch fout voor PSV. Een voorzet vanaf de linkerkant kwam terecht bij de vrijstaande Jens Toornstra. De Feyenoorder schoot de bal met een volley achter de kansloze Joël Drommel. Een goal die niet paste binnen het beeld van de eerste helft.

Wisselbeleid

Het moest anders bij PSV. Daarom liet Schmidt het er niet bij zitten en wisselde hij drie keer in de rust. Onder andere sterkhouders Mario Götze en Eran Zahavi verlieten het veld. Het is algemeen bekend dat de Duitse trainer veel wisselt maar het wisselbeleid werd hem niet in dank afgenomen.

Eerst was er al een klein fluitconcertje toen de driedubbele wissel in de rust werd aangekondigd. Dat werd een striemend fluitconcert toen na een uur spelen ook Cody Gakpo het veld moest verlaten. Aan de ene kant is het logisch dat Schmidt wat wil forceren, aangezien het totaal niet liep bij de thuisploeg. Maar de spelers met de meeste individuele kwaliteiten eruit halen blijft opmerkelijk.

Afstraffing

Met de nodige invallers had PSV het meeste balbezit maar creëerde het eigenlijk geen kansen. Er zat totaal geen idee achter het voetbal van de Eindhovenaren. Feyenoord vond het allemaal prima en probeerde de wedstrijd dood te maken.

Na 70 minuten spelen kwam de uitploeg er eigenlijk pas voor de eerste keer uit in de tweede helft. Het zorgde wel gelijk voor een tweede Rotterdamse treffer. Invaller Bryan Linssen was het eindstation van een mooie aanval. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot hij zuiver de bal achter Drommel. 0-2. Vijf minuten voor tijd werd de stand nog erger, toen Jens Toornstra zijn tweede goal van de middag maakte. De afstraffing werd compleet door een vierde Rotterdamse treffer in blessuretijd. Cyriel Dessers strooide nog wat zout in de Eindhovense wonden.

PSV was zondagmiddag te zwak en kon geen potten breken. Er zal gekeken worden naar de opmerkelijke wissels die niemand in het stadion lijkt te begrijpen. Maar naast de vage wissels kan de thuisploeg ook het eigen spel aanrekenen. Geen seconde heeft een resultaat erin gezeten. Dat had geen wissel veranderd.

