Reddingspoging 11-11 in Oeteldonk: 'Na anderhalf rotjaar onverteerbaar'

Onverteerbaar na anderhalf rotjaar, zo noemen de Bossche afdelingen van PvdA en VVD het wederom schrappen van de 11-11 viering in hun stad. Vrijdag maakte de Oeteldonkse Club bekend dat de officiële opening van het carnavalsseizoen ook dit jaar niet gevierd wordt. Ondernemers en politieke partijen stellen voor 'alles op alles te zetten om 11 -11 verantwoord door te laten gaan'.

Hoewel de laatste coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge wat ruimte liet voor een start van het Oeteldonkse carnavalsseizoen met Oeteldonkers, liet de organisatie vrijdag weten het niet aan te durven. "Op dit moment wordt een fysieke opening met duizenden mensen op de Parade door de gemeente gezien als een evenement en is de organisatie verplicht om alle bezoekers te controleren. Dat is voor ons een onmogelijke taak," zo schreef de Oeteldonkse Club.



Inderdaad een veel te zware taak voor alleen de Oeteldonkse Club, snappen ook de PvdA en VVD uit de stad. Maarschrappen, daar willen ze niet aan. Vooral ook, omdat uit gesprekken is gebleken dat ondernemers in de stad heel veel ideeën hebben voor een veilige 11-11 viering, meldde lokale omroep Dtv eerder vandaag al.



Hulp van de verenigingen

Die gedachtenspinsels staan beschreven in een brief die PvdA en VVD aan het college van B en W van Den Bosch hebben geschreven. Een concreet plan vanuit de ondernemers: '"Vrijwilligersorganisaties uit de stad vragen we om samen met de gemeente en de Oeteldonksche Club een veilig startschot op de parade of elders mogelijk te maken waarbij testen voor toegang geregeld is." Gedacht wordt bijvoorbeeld aan sportclubs, maar ook aan andere verenigingen.



Andere voorstel is om het feest om elf over elf in de avond op te laten houden. Ook moeten matrixborden bezoekers informeren over drukte en zijn er ideeën om alcoholgebruik in goede banen te leiden. Zo zou verkoop in supermarkten tijdelijk aan banden moeten worden gelegd, zodat er geen ' buitensporig buitencarnaval' ontstaat. En er zouden extra tenten op de Parade en de Markt kunnen komen, om drukte te spreiden.



De PvdA en VVD besluiten hun brief aan het college als volgt "We weten allemaal: Den Bosch snakt naar Oeteldonk. We zouden het college dan ook één vraag willen stellen: Zullen we alles op alles zetten om 11-11 dit jaar op een verantwoorde manier door te laten gaan? Onze inwoners verdienen het."



