Paul wil met zijn supersnelle elektrische fiets niet tussen de auto's

Volgens de wet is de zogenaamde speed pedelec, een soort supersnelle elektrische fiets, officieel een bromfiets. Je kan er ook behoorlijk hard mee rijden: zo'n 43 kilometer per uur. Van de overheid mag je daarmee niet op het fietspad binnen de bebouwde kom. Maar tussen de auto's voelt Paul Strack van Schijndel zich helemaal niet veilig. "Er wordt door auto's getoeterd, middelvingers opgestoken..."

Hij rijdt er elke dag mee van Eindhoven naar zijn werkplek in Tilburg. In plaats van de dagelijkse file op de A58 trapt Paul er op zijn speed pedelec lekker langs. "Dat is 35 kilometer, ik doe er een uurtje over", vertelt hij in het televisieprogramma KRAAK. bij Omroep Brabant. "In Tilburg laad ik hem op bij mijn werk. En 's avonds kan ik er dan weer mee naar huis."

Maar zou het niet levensgevaarlijk zijn voor de andere fietsers als hij met zijn speed pedelec op het fietspad ertussen komt? Dat valt volgens Paul reuze mee. "Kijk bejaarde mensen, of scholieren, die hoeven meestal niet om 7 uur 's ochtends naar buiten. Als ik rij, is het meestal erg rustig. Die bejaarden die treffen die speed pedelecs amper." En daarbij kunnen de pedelec-rijders zich ook best wat aanpassen, vindt Paul. Want zijn fiets kán wel 43 kilometer per uur, zo hard rijdt hij meestal niet. "Ik kan op het fietspad best m'n gemak houden en 25 rijden op het fietspad. Dan is er niets aan de hand."