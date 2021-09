Auto gedumpt en in brand gestoken in bos bij Veldhoven

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

In de bossen tussen Steensel en Veldhoven is zondagavond een auto uitgebrand. De politie gaat ervan uit dat de auto is gedumpt en in brand is gestoken.

Janneke Bosch Geschreven door

De auto werd ontdekt nadat mensen de brandweer hadden gebeld omdat ze dachten dat het bos in brand stond. De brandweer was met meerdere wagens uitgerukt om het vuur te blussen. Eenmaal aangekomen op de plek van de brand, bleek het om een auto te gaan.

Kentekenplaten

De wagen was achtergelaten in een soort grote kuil die zes of zeven meter naar beneden liep, middenin het bos. Op die plek komen auto's normaal gesproken niet. De auto had geen kentekenplaten meer en bovenaan de kuil lagen nog wat losse onderdelen, zoals een ruit die uit de auto was gehaald.

Wie de auto er heeft achtergelaten en waarom, dat is nog onduidelijk.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.