Coronanieuws: werkgevers willen personeel verplicht laten testen

Als een kind in het basisonderwijs corona blijkt te hebben, hoeft vanaf deze maandag niet meer de hele klas naar huis. De maatregel is volgens het kabinet 'in deze fase van de pandemie' te zwaar geworden. De GGD kijkt samen met de ouders van een besmet kind met wie er nauw contact is geweest. Zijn er meerdere coronagevallen in één groep, dan kan de GGD nog wel adviseren om de hele klas naar huis te laten gaan.