Jongen (17) opgepakt voor steekpartij in Deurne

Een 17-jarige jongen uit Bakel is zondagavond aangehouden voor de steekpartij van zaterdagavond in de wijk Koolhof in Deurne. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

Jongeren zouden volgens de politie zaterdagavond vuurwerk hebben afgestoken op straat. Ze werden daarop aangesproken door een buurtbewoner en vervolgens ontspoorde het.

Na de steekpartij sloeg de verdachte op de vlucht. Er werd onder meer met een helikopter naar hem gezocht. Zondagochtend was de verdachte nog spoorloos, maar 's avonds kon hij alsnog worden aangehouden.

Bij de steekpartij raakte een 34-jarige man gewond. Hij werd behandeld door ambulancepersoneel, maar kon daarna naar huis.

