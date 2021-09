Man en vrouw aangehouden voor seksueel misbruik van 7 jonge meisjes

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 52-jarige vrouw en een 58-jarige man uit Limburg zijn aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van zeven jonge meisjes in de regio Eindhoven. Het misbruik werd gefilmd.

De zaak kwam zaterdag 12 juni aan het rollen. De ouders van een destijds 2-jarig meisje kwamen die avond thuis na een avondje uit. De 52-jarige vrouw paste die avond in hun huis op hun kindje. Toen de vrouw weer was vertrokken, zagen de ouders op beelden uit de kinderkamer dat de oppas hun kind seksueel misbruikt had. Ze schakelden daarop direct de politie in.

Arrestaties

Nog diezelfde nacht werd de vrouw opgepakt in haar huis in Noord-Limburg, waarna dit huis werd doorzocht. Meerdere zogenoemde gegevensdragers werden in beslag genomen. Uit de beelden van de slaapkamer van het 2-jarige meisje bleek dat de oppas tijdens het seksueel misbruik aan het videobellen was met iemand. Dit bleek een 58-jarige man te zijn. Ook hij werd nog diezelfde dag aangehouden.

In een andere plaats in Noord-Limburg werd ook zijn huis doorzocht en werden ook daar meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De twee zijn bekenden van elkaar, maar geen bekenden van de politie.

