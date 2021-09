Oppas (52) misbruikte kinderen in zes verschillende gezinnen

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

De 52-jarige vrouw die is opgepakt voor misbruik van zeven oppaskinderen, sloeg toe in zes verschillende gezinnen in de regio Eindhoven. De meisjes waren destijds tussen de een en zes jaar oud. De vrouw bood haar diensten aan via verschillende oppaswebsites. Ook een 58-jarige man is aangehouden.

De oppas filmde het misbruik. Ze stuurde beelden door naar de 58-jarige man. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kinderporno naar anderen is toegestuurd of bijvoorbeeld op internet is geplaatst.

Dankzij het verzamelde beeldmateriaal, verklaringen van de verdachten en andere onderzoeksresultaten heeft het onderzoeksteam de slachtoffers kunnen achterhalen.

“Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat dit bij meer kinderen is gebeurd”, vertelt persofficier van justitie Janine Kramer.

Op de hoogte gebracht

Gespecialiseerde zedenrechercheurs hebben de betrokken ouders de afgelopen weken op de hoogte gebracht van het seksueel misbruik van hun kinderen en de verdenkingen in de richting van verdachten.

“De ouders reageerden geschokt, zeker omdat zij dachten dat hun kinderen aan een betrouwbare oppas waren toevertrouwd", vertelt Kramer. "De gezinnen hebben direct de nodige psychische hulpverlening en begeleiding van Slachtofferhulp aangeboden gekregen.”

Zitting

Sinds de aanhoudingen op 13 juni zitten beide verdachten in voorlopige hechtenis. De eerste pro-formazitting vindt plaats op 27 september. Die middag buigt de rechter zich over:

de stand van het onderzoek,

wat de recherche nog verwacht te onderzoeken.

de verlenging van de voorlopige hechtenis van verdachten.

