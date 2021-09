Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Man opgepakt na steekpartij in Oss

Bij een steekpartij aan het Raadhuishof in Oss is maandag iemand gewond geraakt. De steekpartij volgde op een vechtpartij. De verdachte vluchtte, maar kon later opgepakt worden.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is door ambulancepersoneel verder onderzocht. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onduidelijk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.