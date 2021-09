Jongeren hunkeren naar snel geld: 'Voorkomen dat ze worden geronseld'

Archieffoto (foto: David Rozing / ANP). vergroot

Om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, moet er meer geld naar jongerenwerk. Dat stellen verschillende burgemeesters in hun manifest aan het kabinet. Daar sluit Helmondse jongerenwerker M’hamed Yahia zich bij aan. “De jongeren die beginnen in de criminaliteit zijn de drijvende kracht voor de grote mannen in de drugswereld.”

Samen met zijn collega Dilara maakt hij een ronde door de binnenstad. Dat doen jongerenwerkers dagelijks. In de middagpauzes zijn ze op middelbare scholen te vinden, daarna trekken ze de wijken in. Dat doen ze niet pas als er signalen komen dat het fout gaat, maar juist om een band op te bouwen. "We zijn een verbindende factor, de oren en ogen van de stad." Ze werken daarom samen met andere jongerenplatforms, politie, gemeente en scholen.

"Ze handelen in drugs of lenen bankpassen uit."

Rappers die strooien met geld en influencers die pronken met dure kleding op sociale media. Het is niet gek dat jongeren hunkeren naar makkelijk en vooral véél geld. Dat is niet per se van deze tijd, maar het wordt wel steeds zichtbaarder. "Series zoals Mocro Maffia inspireren jongeren", legt Dilara uit,

Hoe de jongeren geronseld worden is lastig te ontdekken voor jongerenwerkers. "Als ik dat wist dan kon ik het tegengaan", grapt M'hamed. De klussen die ze doen variëren van het wegbrengen van een pakketje, tot een eigen handeltje in drugs. "Of ze lenen bankpassen uit. Ze kunnen dan gebruikt worden voor identiteitsfraude", vult Dilara aan.

Eén ding hebben de jongeren die door criminelen benaderd worden gemeen. "Als iemand kwetsbaar is, of een financieel probleem heeft, dan komen deze mensen in beeld."

"We proberen ze te behoeden."

In het manifest schrijven de burgemeesters over ‘de gouden roltrap’. Criminelen ronselen makkelijk beïnvloedbare jongeren om bijvoorbeeld een pakketje weg te brengen, voor een paar honderd euro. De stap naar het grotere geld is dan snel gemaakt. Als ze eenmaal op die roltrap zijn gestapt, is er geen weg terug. De burgemeesters willen daarom de eerste treden van die trap afbreken. Jongerenwerk moet daarbij helpen.

Als jongeren in de criminaliteit zitten, lukt het de jongerenwerkers wél om met ze te praten. "Je hebt dan zo'n vertrouwensband, dan zijn ze wel redelijk open", legt M'hamed uit. Toch is alles er op ingericht om te voorkomen dat jongeren in die valkuil trappen. Voorkomen dat jongeren, en volwassenen, in die kwetsbare situatie belanden is essentieel. "We proberen ze te behoeden en als ze ergens tegenaan lopen, kunnen we ze adviseren."

"Jongeren hebben een positief voorbeeld nodig."

Dat doen ze niet alleen door in contact te komen met jongeren, maar ze ook een beter perspectief te bieden. “Het is belangrijk dat jongeren een positief voorbeeld hebben. We doen dat door ze te koppelen aan een mentor tegen wie ze op kunnen kijken en die ze helpt de juiste keuzes te maken”, legt M'hamed uit.

Meer budget zou heel welkom zijn, om ook al jonger te kunnen signaleren. Hij zou naast jongerenwerk, ook graag al activiteiten voor kinderen vanaf acht jaar organiseren. "Problemen kunnen al heel vroeg beginnen. Als je dat kunt tackelen, kun je heel veel voorkomen in de toekomst."

Yahia sluit zich daarnaast ook aan bij de roep van de burgemeesters om weer wijkagenten aan te nemen. “Niet in de auto maar echt lopend of op de fiets. Zodat zij ook echt zichtbaar zijn voor buurtbewoners.”

