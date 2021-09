Mishandeling met lachgasfles bij McDonalds: laatste verdachte meldt zich

Archieffoto. vergroot

De laatste verdachte die nog werd gezocht voor de zware mishandeling van een medewerker van de McDonald's aan de Veldsteen in Breda is opgepakt. Hij meldde zich dinsdag bij de politie nadat hij maandagavond herkenbaar in beeld kwam in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De man zit vast en wordt verhoord.

De politie hield snel na de mishandeling al twee 19-jarige mannen uit Vlissingen aan. Zij zijn inmiddels geen verdachte meer. Een 20-jarige man uit Terneuzen zit nog wel vast, laat de politie dinsdag weten. Hij werd samen met de 19-jarigen aangehouden.

De mishandeling gebeurde 's nachts rond twee uur, rond sluitingstijd. Een groepje jongeren hing nog rond op de parkeerplaats van het fastfoodrestaurant. Ze gebruikten lachgas. Medewerkers van de McDonald's die nog wat stonden te kletsen op de parkeerplaats hadden er geen goed gevoel bij. Ze belden de politie. Toen de jongeren dat in de gaten kregen, kwamen ze verhaal halen. Dit mondde uit in de zware mishandeling.

Bij de mishandeling op de parkeerplaats raakte een medewerker van het fastfoodrestaurant ernstig gewond. Hij werd met een lachgasfles op zijn hoofd geslagen en raakte buiten westen. Een collega die het slachtoffer te hulp schoot, kreeg ook een flinke klap.

Drie verdachten werden snel na de mishandeling in de nacht van 23 op 24 mei aangehouden. De man die zich dinsdag meldde bij de politie wist in eerste instantie te ontkomen in een Audi A2.

Oog net niet geraakt

Het slaan met de gasfles is op de beelden die in Bureau Brabant werden getoond, niet te zien. Wel is te zien dat het slachtoffer tegen de grond gaat. Hij is er niet best aan toe, kan zich weinig herinneren en moet in het ziekenhuis behandeld worden aan een flinke hoofdwond. Het had niet veel gescheeld of zijn oog was geraakt.

