Mishandeling met lachgasfles bij McDonalds: politie zoekt deze verdachte

Voor de zware mishandeling van een medewerker van de McDonald's aan de Veldsteen in Breda is de politie nog op zoek naar één verdachte. Eerder werden al drie mannen opgepakt, Zeeuwen van 19 en 20 jaar. De verdachte die nog wordt gezocht, komt maandagavond herkenbaar in beeld in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Oog net niet geraakt

Het slaan met de gasfles is op de beelden die in Bureau Brabant worden getoond, niet te zien. Wel is te zien dat het slachtoffer tegen de grond gaat. Hij is er niet best aan toe, kan zich weinig herinneren en moet in het ziekenhuis behandeld worden aan een flinke hoofdwond. Het had niet veel gescheeld of zijn oog was geraakt.