Mathieu van der Poel doet definitief mee aan WK wielrennen

Mathieu van der Poel rijdt zondag definitief de wegwedstrijd van het WK wielrennen in Vlaanderen. Dat heeft de renner uit Hoogerheide aangegeven bij bondscoach Koos Moerenhout, meldt de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) maandag.

Moerenhout vervolgt: "Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn waar naar gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat."

De renner van Alpecin-Fenix testte zich de afgelopen week, nadat hij anderhalve maand was uitgeschakeld door een rugblessure. Die liep hij op door een val in de mountainbikerace van de Olympische Spelen. Van der Poel heeft de bondscoach nu dus laten weten fit genoeg te zijn om zondag in Antwerpen te vertrekken.