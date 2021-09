Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Botsing met twee vrachtwagens op de A59 bij Raamsdonk

Twee vrachtwagens zijn maandagmiddag op elkaar gebotst op de A59 bij Raamsdonk. Door het ongeluk lag er olie op de weg. De rechterrijstrook was dicht tussen Waspik en knooppunt Hooipolder in de richting van Zonzeel, maar is inmiddels weer vrij.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond vier uur. Volgens een ooggetuige raakte niemand daarbij gewond. De voorste vrachtwagen zou langzaam hebben gereden. De achterste vrachtwagen kon vervolgens niet meer op tijd remmen.

Het achterste voertuig wordt getakeld. Rond vijf uur stond er vijf kilometer file. Rond zeven uur maandagmiddag was de weg weer vrij.

