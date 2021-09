Auto botst tegen boom in Waalre, bestuurder is spoorloos

De auto is zwaar beschadigd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Een auto is maandagavond tegen een boom gebotst aan N69 in Waalre. De chauffeur ging er vandoor en is nog altijd spoorloos.

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond negen uur. De brandweer heeft met een warmtebeeldcamera geprobeerd de bestuurder te vinden, maar dit is dus niet gelukt. De auto is zwaarbeschadigd.

De politie gaat onderzoeken op welke naam en adres het kenteken van de wagen geregistreerd staat. Volgens een ooggetuige willen agenten nog een bezoek brengen aan dat adres. Ook zou de politie nog onderzoeken of de chauffeur naar een ziekenhuis in de buurt is gegaan.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook is niet duidelijk waarom de chauffeur wegging.

De politie doet onderzoek (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

De auto is zwaar beschadigd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.