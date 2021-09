Parfumerie in Heesch opnieuw doelwit van inbrekers

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw geprobeerd binnen te komen bij een parfumerie in Heesch. Het is al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van inbrekers.

Janneke Bosch Geschreven door

De ruiten zijn aan diggelen bij parfumerie Pour Vous Van der Doelen aan Het Dorp in Heesch. Er zouden drie mannen met bivakmutsen bij de inbraak betrokken zijn geweest. Het is onduidelijk of ze ook binnen zijn geweest en of ze iets hebben buitgemaakt.

Signalement

Via Burgernet heeft de politie een signalement van de verdachten verspreid. Er wordt gezocht naar drie mannen, een van hen droeg een grijs joggingpak van Adidas. De andere twee droegen zwarte broeken, een met een gele streep en de ander met een rode streep. Ze zijn er vermoedelijk in een donkere Audi vandoor gegaan.

De parfumerie aan Het Dorp is al eerder doelwit geweest van inbrekers. In 2019 werd er een ramkraak gepleegd op de winkel. Er werd toen voor duizenden euro's aan parfum meegenomen.

