Twee auto's botsen op elkaar bij ernstig ongeluk in Helmond

Twee auto's zijn maandagavond laat op elkaar gebotst op een kruising in Helmond. De bestuurder van een van de auto's moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Trauma-arts

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk, ook een traumahelikopter landde in de buurt. De bestuurder van een van de auto's moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. Een trauma-arts is vervolgens met het slachtoffer mee in de ambulance naar het ziekenhuis in Helmond gegaan. De bestuurder van de andere auto is in de ambulance behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.