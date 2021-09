Hier werd de eerste vorst aan de grond van deze herfst gemeten

Voor het eerst sinds de zomer is maandagnacht vorst aan de grond gemeten. Woensdrecht had de landelijke primeur: het werd daar -0,2 graden aan de grond.

Het is inderdaad iets vroeger dan gemiddeld. Meestal dient de eerste vorst aan de grond zich aan rond 28 september. Dat is nu dus een week eerder. "In 2017 en 2016 duurde het zelfs tot oktober voor we de eerste vorst aan de grond hadden", weet Diana Woei.

Stamppot en Elfstedentocht

Maar die eerste vorst aan de grond wil niet zeggen dat we ons nu moeten opmaken voor kou, krabben elke ochtend, borden vol met stamppot en gespeculeer over de Elfstedentocht. Er kan zomaar nog een mooie nazomer in het verschiet liggen. "We krijgen zelfs een warm weekend", zegt Diana Woei. "Het wordt droog en rustig weer met weinig wind. De wind die er is komt van het land, en het kan zomaar 23 of 24 graden worden."