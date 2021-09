Aantal coronabesmettingen blijft dalen

De afgelopen week zijn er opnieuw minder coronabesmettingen geconstateerd in Brabant. In de afgelopen zeven dagen zijn er 1317 mensen positieve getest op het coronavirus. Dat zijn er zo'n 16 procent minder dan een week eerder.

Vorige week was er voor het eerst een duidelijke daling te zien in de besmettingscijfers. Toen was de afname ruim tien procent: 1581 nieuwe besmettingen kwamen er toen bij. Deze week is dat aantal verder gedaald naar 1317 nieuwe besmettingen.

Landelijke cijfers

Ook in de landelijke cijfers van het aantal besmettingen is een daling te zien. Het RIVM registreerde in Nederland afgelopen week 13.347 positieve coronatests. Dat is het laagste weekcijfers sinds begin juli, vlak voor de vierde golf. Vergeleken met de week ervoor is het aantal nieuwe gevallen met 16,5 procent gedaald.