Partij cocaïne moest naar loods in Best: smokkelaars horen 6 jaar cel eisen

Een miljoenenvracht cocaïne moest naar een loods in Best. Maar de politie was de Belgisch-Albanese smokkelaars op het spoor en pakte ze op. Er is zes jaar cel tegen ze geëist. De vangst geeft aan hoe aan hoe we in Nederland overspoeld worden met drugs is en hoe internationaal de spelers zijn. En dat Brabant alleen een soort tussenstation is.

Deze week is de rechtszaak begonnen over de cocaïnevondst, de grootste van vorig jaar in Brabant. Voor de rechtbank in Rotterdam eiste het OM tegen alle vijf verdachten zes jaar gevangenisstraf.

Het verhaal begon in het voorjaar van 2020. Er kwam een tip binnen bij de politie: een grote drugsorganisatie smokkelt 3000 kilo drugs tussen een soort kolen, vanuit Brazilië, via Rotterdam naar een specifiek adres in Antwerpen.

Containers gescand

De douane richtte zich op een zeeschip dat op 5 april was binnengevaren op de tweede Maasvlakte. Daarop stonden zeven containers met mangaanerts. Die moesten volgens de vrachtbrieven naar dat specifieke adres in Antwerpen. Uit een scan bleek dat in twee containers drugs zaten verstopt. Bijna 1000 kilo cocaïne in totaal.

Het viel de douane op dat er nóg zeven van zulke containers stonden, voor een adres in Tsjechië. In de scan lichtten drie containers op. 2216 kilo cocaïne kwam eruit. De partijen hadden een straatwaarde van meer dan 150 miljoen euro.

Truckers geschaduwd

Alle drugs werden in stilte in beslag genomen en vernietigd. De containers kregen peilbakens en afluisterapparatuur. Een observatieteam zag op 15 april twee chauffeurs opduiken bij de containers. Het waren de truckers Elton G. (45) die van oorsprong uit Lushnje (Albanië) komt en Serkhan Ö. (33) uit Issoire (Frankrijk) maar die in Brussel woont.

Agenten schaduwden ze en zagen dat ze niet naar Antwerpen of Tsjechië reden maar naar een loods aan De Waal in Best, waar de containers werden gelost.

Loods in Best

Intussen waren ook twee mannen in een Belgische auto gearriveerd: Thaci B. (37) en Albim U. (34), twee geboren Kosovaren. Ze kregen op hun mobieltjes berichten binnen: instructies, volgens het OM. Van een onbekende met de naam Quasirider. Die stuurde teksten als: "Goed kijken of je niks speciaals ziet van politie of zo."

Op de verborgen politiemicrofoons hoorden agenten Albanees praten: 'Moet ik het controleren?' Quasirider chatte: 'Vriend, kan jij plastic open doen? Kijken of blokken in zitten'. Iedereen ging er nog steeds vanuit dat er 1459 kilo coke in zat.

In de val

Ineens sloeg de stemming om. Merkten ze dat ze in de val liepen? Op de chats verschenen korte berichten. 'Direct weg weg'. Gevolgd door het woord 'politie'.

Thaci en Albim sloegen op de vlucht. Maar ze kwamen niet ver. Een arrestatieteam reed ze klem. Toen de politie binnenviel in de loods, vond ze sporen van een gehaast vertrek: een ladder stond tegen de container met een brandende bouwlamp er nog in.

De twee chauffeurs werden ook opgepakt. Ze wezen Özcan S. (43) aan als opdrachtgever. Een man uit Lokeren bij Antwerpen. Özcan was met de derde drugscontainer naar zijn loods in Lier bij Antwerpen gereden. Maar ook voor niks want hier was de ruim 700 kilo coke er ook al uit. Later die dag pakte de politie ook hem op.

Politie en justitie in het Belgische Brugge denken de baas te hebben gearresteerd, een zakenman van 77 jaar uit Knokke. Dat onderzoek loopt nog.

