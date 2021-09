Frans Kapteijns verrast door regenboog-aureool: 'Ik voelde me een engel'

Frans Kapteijns werd gevangen in een regenboog-halo (privéfoto) vergroot

Het is een verschijnsel dat zelfs de doorgewinterde boswachter Frans Kapteijns nog niet eerder had gezien: bij een wandeling dinsdagmorgen in natuurgebied Kampina stapte hij zó een regenboog in.

Janneke Bosch Geschreven door

Het leverde een heel bijzonder plaatje op. Een soort regenboog-aureool dat zich om het hoofd van zijn schaduw vormde. Het doet haast engelachtig aan. "Ik voelde me ook een engel!" lacht Frans.

Hij weet nog precies hoe hij die regenboog tegenkwam. Om kwart voor zeven dinsdagmorgen ging hij op pad. Rond half acht kwam hij bij het Brandven. "Ik stond boven op een heuveltje bij het Brandven", vertelt Frans. "De zon kwam op en scheen op het vennetje daar beneden. Dat lag helemaal vol met mist."

"Ik loop al tientallen jaren op Kampina, maar dit heb ik nog nooit gezien."

Die combinatie zorgde dus voor een regenboog. Waar Frans middenin stond. "Het was de eerste keer dat ik dit zag. Ik loop al tientallen jaren op Kampina, maar het was voor het eerst dat ik met mijn schaduw in een regenboog stond. Ik was wel even overdonderd."

Hoe het natuurverschijnsel heet dat voor de regenboog-kring om het hoofd van Frans' schaduw zorgde, heeft hij nog niet kunnen uitzoeken. "Ik ben benieuwd of iemand het weet. Als iemand het me kan vertellen, hoor ik het graag. Ik ben wel benieuwd", zegt de boswachter.

Foto: Frans Kapteijns vergroot

Foto: Frans Kapteijns vergroot

