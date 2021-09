1/1 Wagons zoals die werden gebruikt bij jodentransporten komen aan in Vught

Twee historische goederenwagons, die vergelijkbaar zijn met wagons die gebruikt werden voor de jodentransporten zijn maandag en dinsdag in Vught aangekomen. De wagons krijgen een plek langs de toegangsweg naar het Nationaal Monument Kamp Vught.

Er moet nog heel wat gebeuren voor de treinstellen in oorspronkelijke staat te zien zullen zijn. De goederenwagons, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt voor het transporteren van gevangenen, worden eerst gerestaureerd op de Van Brederodekazerne in Vught. Dat doet het Genie Opleidings- en Trainingscentrum van de Koninklijke Landmacht.

"Je moet je voorstellen dat er rond de tachtig mensen drie dagen en nachten in zo'n wagon onderweg waren naar Auschwitz", vertelt directeur Jeroen van den Eijnde van het Nationaal Monument. "De meeste slachtoffers vertrokken in de oorlogsjaren vanaf het station in Vught naar het oosten, maar er zijn ook vier transporten die rechtstreeks uit kamp Vught naar de vernietigingskampen zijn vervoerd. Sommigen hebben op het laatste moment briefjes uit de trein gegooid."