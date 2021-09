Verwarring over coronaversoepelingen in de horeca: zo gaat het straks

Mag dit frietje zonder coronabewijs zaterdag nog afgehaald worden in het cafetaria? (Foto: archief) vergroot

Er is veel verwarring bij de horeca en onder de klanten over de coronaversoepelingen die zaterdag ingaan. De anderhalve meter en het maximumaantal gasten wordt losgelaten, maar de coronacheckapp doet wel zijn intrede. "Lang niet alle horeca-ondernemers en hun bezoekers zien dit als een versoepeling, eerder een verzwaring", reageert Monique van Lieverloo van Koninklijke Horeca Nederland.

Als woordvoerder hoort Van Lieverloo vooral de reacties van horeca-ondernemers in West-Brabant. "In de afhaalhoreca hoef je bijvoorbeeld geen coronabewijs te tonen. Staan er bij jouw friettent tafels en stoelen dan geldt het niet meer als afhaallocatie en moet er wel een coronacheck zijn", legt Monique uit.

De ondernemers kijken de komende dagen vooral naar hun veiligheidsregio die de burgemeesters op één lijn proberen te krijgen. De burgemeester gaat uiteindelijk over het handhaven van het coronabeleid van de overheid.

"Het valt niet uit te leggen aan ondernemers en gasten dat in de ene gemeente probleemloos een frietje afgehaald wordt en in de andere gemeente een coronabewijs getoond moet worden", legt Van Lieverloo uit.

In Rosmalen gaat Roy van Veghel van cafetaria 't Vosje de afhaalklant niet controleren. "Vaak bestellen ze al online en is er al betaald. Dat is dan erin en eruit. Of ze bellen en geven de bestelling door en betalen in de zaak. Wij geven deze bestellers een tijdslot. Ik denk niet dat ik hierdoor klanten die hier hun frietje eten in gevaar breng."

"Wij wijzen burgemeesters op de bedoeling van de regels."

De Veiligheidsregio Midden -en West-Brabant praat nog steeds met burgemeesters over hoe het coronabeleid gehandhaafd gaat worden. Woordvoerder Marjo Peters: "Wij wijzen burgemeesters op de bedoeling van de regels. Een terrasbezoeker zonder verplichte coronacheck moet binnen kunnen plassen, zolang er geen rijen staan. Dat geldt voor een frietje halen in een cafetaria. Dat afhalen moet geen probleem zijn als het niet heel druk is", zegt woordvoerder Marjo Peters van de Veiligheidsregio.

Bij sportkantines kon je vorig weekend nog probleemloos je drankje binnen opdrinken, maar dat wordt nu anders. Voorzitter Rob Almering van hockeyclub Den Bosch wil zijn personeel en vrijwilligers niet als controleur laten optreden. "Bij ons kun je binnen bestellen en moet je buiten drinken en eten. We hebben ook een buitenbar gemaakt en een overkapping waar supporters onder kunnen staan als het regent."

De Efteling krijgt ook veel vragen van bezoekers. "Om het park in te komen hoef je geen bewijs te tonen, maar om binnen wat te drinken weer wel", legt Steven van Gils uit. "Ik snap dat dat wat raar overkomt als je vervolgens wel probleemloos in een rij mag staan voor een attractie, maar het is niet anders. We houden ons aan de regels. Overigens staan de meeste wachtrijen buiten en niet binnen", voegt hij eraan toe.

De Eftelingbezoeker moet er vanaf zaterdag echt rekening mee houden dat hij in een horecagelegenheid naar zijn coronabewijs gevraagd wordt. "Ook als je alleen maar wilt plassen", zegt Van Gils. "Maar we hebben veel wc's buiten de restaurants dus dat hoeft geen probleem te zijn."

"Hoe meer regels worden afgedwongen, hoe feller de reacties."

De horeca maakt zich op voor zaterdag. "We zullen zien hoe het gaat en waar we tegenaan lopen. We hopen dat gasten ook begrip hebben. We merken namelijk dat hoe meer er afgedwongen wordt, hoe feller de confrontaties soms zijn", sluit Van Lieverloo van Koninklijke Horeca Nederland af.

