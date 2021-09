Operatie Alfa: OM vindt straffen te laag en gaat 8 keer in hoger beroep

De kopstukken van Operatie Alfa. (Tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Veel straffen die zijn opgelegd in de zaak Operatie Alfa, zijn te laag. Dat is het oordeel van justitie, nadat de vonnissen uitgebreid zijn bestudeerd. In de zaken tegen acht van de verdachten, gaat het OM in hoger beroep.

Operatie Alfa draait om een criminele organisatie met Martien R. als 'onbetwiste leider én regisseur', zoals het OM dat eerder verwoordde. "Bedreiging en afpersing met geweld werden niet geschuwd."

In de zaak kregen alle 14 verdachten begin september gevangenisstraffen. Het ging om straffen tussen 1 en 16 jaar. Maar het OM vindt voor 8 van hen de straffen dus niet hoog genoeg. Het gaat om:

Siebren M. (58), adviseur van de organisatie (eis: 9 jaar - straf: 6 jaar)

Toon R. (56), broer van Martien R. (eis: 9 jaar - straf: 4 jaar)

Anjo R. (46), broer van Martien R. (eis: 3 jaar - straf: 1,5 jaar)

Tinus R. (61), broer van Martien R. (eis: 5 jaar - straf: 2,5 jaar)

Bea T. (52), de vrouw van Toon R. (eis: 5 jaar - straf: 2 jaar)

Martien van de P. (76), de oom van Martien R. (eis: 4 jaar - straf: 1 jaar)

Martien N. (26), de zoon van Driekus N. (eis: 9 jaar - straf: 5 jaar)

Driekus N. (54), de vader van Martien N. (eis: 8 jaar - straf: 1,5 jaar)

Het OM legt zich dus wel neer bij de 16 jaar cel voor Martien R. en de 10 jaar voor zijn rechterhand Arnold M.

Neef Toon R. (41) kreeg 9 jaar cel. De zoon van Martien, Anton R., kreeg 8 jaar. Net als schoonzoon Bart H. uit Udenhout. De andere straffen vielen soms fors lager uit dan de eis. De verdachten waren het niet eens met hun straffen en hebben hoger beroep aangetekend.

Dat betekent dat er dus in vrijwel alle zaken een hoger beroep komt. Alleen Kaan D. gaat niet in hoger beroep. Er was 4 jaar geëist tegen hem maar hij kreeg 2 jaar. Mogelijk speelt in zijn zaak mee dat hij nog strafrechtelijk vervolgd wordt voor de moord op Peter Netten en hem dus nog meer straf boven het hoofd hangt.

De afgelopen twee weken bestudeerde justitie de opgelegde straffen uitgebreid en stelt nu: "Het OM kan zich op veel punten vinden in de motivering van de rechtbank. Echter, in meerdere zaken is het OM van oordeel dat de straffen niet in verhouding staan tot de ernst van de bewezen feiten."

Ook kan justitie zich er niet in vinden dat er op sommige punten vrijspraak is geweest: "Het gaat dan bijvoorbeeld om ernstige delicten als wapenhandel en het vervoer van een grote partij drugs. Het OM kan zich niet vinden in deze beslissingen en wil ook deze zaken graag voorleggen aan de rechter in hoger beroep."

