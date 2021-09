Straatverlichting valt uit op meerdere plekken in Brabant

Een donkere straat in Waspik. vergroot

Op meerdere plaatsen is de straatverlichting dinsdagavond uitgevallen. Van oost tot west, op veel plekken in Brabant zitten mensen in het pikkedonker. Volgens netbeheerder Enexis ging het fout door een update van het straatverlichtings-systeem.

Omroep Brabant krijgt dinsdagavond meerdere meldingen binnen van mensen die delen dat de straatverlichting in hun woonplaats is uitgevallen. Volgens netwerkbeheerder Enexis komt deze fout door een update die dinsdag werd uitgevoerd.

De straatverlichting wordt beheerd met bepaalde boxen die in woonwijken door heel Brabant staan. Die boxen zijn verstopt in elektriciteitskastjes. ''We kwamen er 's avonds achter dat die update ervoor zorgde dat de straatlantaarns niet aangingen'', zegt woordvoerder Cyriel Hamstra. ''Er wordt hard gewerkt om die storing op te lossen.''

Dat niet heel Brabant in het duister zit, komt omdat op sommige plekken de straatverlichting nog wordt gestuurd door het oude systeem. Daar hadden de mensen vanavond geluk.

Inmiddels is de straatverlichting op sommige plekken alweer aan. Hamstra verwacht dat binnen een paar uur het licht weer overal brandt.

