Zwarte man controleren op Eindhoven Airport 'is geen etnisch profileren'

Mpanzu Bamenga is bij de uitspraak aanwezig (foto: Omroep Brabant). vergroot

De Koninklijke Marechaussee doet niet aan etnisch profileren bij de controle van mensen aan de grens. Dat heeft een rechter in Den Haag bepaald. De uitspraak is een tegenvaller voor Mpanzu Bamenga. Het raadslid uit Eindhoven had de zaak mede aangespannen, nadat hij een paar jaar geleden zelf uit de rij werd gepikt op Eindhoven Airport.

Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, hadden een zaak aangespannen tegen de marechaussee. De klagers zeggen dat de marechaussee mensen met een donkere huidskleur eerder uit de rij gepikt dan anderen. De klagers zeggen dat dit discriminatie is en eisen dat dit stopt. De dienst hoeft door de uitspraak de controles niet te veranderen.

Mpanzu Bamenga maakt het zelf mee als hij in april 2018 bij aankomst op Eindhoven Airport uit de rij wordt gehaald. Volgens hem is hij een van de weinige mensen die eruit gepikt wordt en wordt hij als 'potentieel crimineel beschouwd vanwege zijn huidskleur'.

Huidskleur meewegen

De rechter ziet het anders. Marechaussees mogen huidskleur meewegen bij de beslissing om iemand aan de grens uit een rij te halen en te controleren. Het mag alleen niet de enige reden zijn. Stel een marechaussee wil vaststellen of iemand een verblijfsvergunning heeft dan kan huidskleur een aanwijzing zijn. Maar de marechaussee kan verder kijken, bijvoorbeeld naar gedrag.

Bamenga noemt het oordeel van de rechter ‘schokkend’. “We hadden gehoopt op een heel andere uitspraak van de rechtbank.” Bamenga en de andere klagers nemen geen genoegen met de uitspraak en gaan in hoger beroep.

Oproep

Ondertussen vraagt Bamenga de hulp van het publiek. “We doen een oproep aan iedereen, aan de samenleving, om vooral ook te gaan melden. Dat is de enige manier dat we kunnen laten zien dat het een structureel probleem is.”

Raadslid Bamenga zat eerder in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.