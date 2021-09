Noodkreet van burgemeesters: Kamervragen over aanpak van criminaliteit

Attje Kuiken (foto: ANP) vergroot

Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA wil opheldering van demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de manier waarop de ondermijnende criminaliteit in Nederland wordt aangepakt. Woensdag heeft ze daarover Kamervragen ingediend. Aanleiding is de berichtgeving van Omroep Brabant over het manifest van Brabantse burgemeesters waarin ze pleiten voor zwaardere straffen, meer preventie en legalisering van softdrugs.

Robert te Veele Geschreven door

Het Kamerlid uit Breda wil van de minister weten of hij de noodkreet van de Roosendaalse burgemeester Han van Midden deelt. In een interview dat Omroep Brabant afgelopen vrijdagavond publiceerde, stelt Van Midden dat Nederland een 'bananenrepubliek' wordt als er geen radicale verandering komt.

'Meer mensen kapot aan beleid dan aan softdrugs.'

Ook zei de burgemeester ‘dat er meer mensen kapotgaan aan het beleid dat ons land heeft, dan aan softdrugs zelf’. Kamerlid Kuiken vraagt de minister hoe het in Nederland 'zover heeft kunnen komen'.

Burgemeester Van Midden stelde het 'Manifest Ondermijnende Criminaliteit' op samen met burgemeesters Paul Depla (Breda), Theo Weterings (Tilburg), Hanne van Aart (Loon op Zand) en Koen Schuiling (Groningen). Het document werd door tientallen burgemeesters uit alle hoeken van Nederland ondertekend.

In de boodschap aan het nieuw te vormen kabinet vragen de bestuurders onder meer om extra agenten, officieren van justitie en rechters. De 400 miljoen euro die erbij komt voor de aanpak van de drugscriminaliteit vinden ze veel te weinig. Kamerlid Kuiken wil dat de minister duidelijk op papier zet ‘waar het geld concreet naartoe gaat’.

'Steeds meer jongeren in georganiseerde criminaliteit.'

Verder vraagt het Kamerlid aan Grapperhaus hoe hij wil voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit. Volgens de burgemeesters zorgt het huidige beleid ervoor dat er een ‘gouden roltrap’ is onstaan. Daarmee bedoelen ze dat jongeren via kleine criminaliteit opklimmen naar de zware criminaliteit en het grote geld.

LEES OOK:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.