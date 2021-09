Hondentrainer (74) slaat zijn hond met een pijp en krijgt taakstraf

Beeld uit Zembla. vergroot

Hondentrainer Ad van W. uit Boxtel krijgt een taakstraf van dertig uur omdat hij zijn hond sloeg met een pijp en intimideerde met een stroomstootwapen. Op beelden van het tv-programma was te zien hoe de 74-jarige man zijn hond Max slaat. "Het is een opgefokte hond en hij mag niet blaffen, anders krijgen we klachten van de buren", zei Ad in de rechtbank.

Er was een taakstraf van zestig uur geëist door justitie maar de rechter vindt niet bewezen dat Ad zijn hond ook met een ketting heeft geslagen op hoofd en nek. Daarom is de straf een stuk lager uitgevallen.

De beelden zijn gemaakt bij politiehondenvereniging Steeds Vooruit in Gemonde. "Een actieve hond is het mooiste wat er is, maar dat mag op de hondenclub niet. De hond moet rustig zijn. Anders krijgen we een boete vanwege geluidsoverlast. Dat is het hele ding’’, vertelt de 74-jarige man.

‘’Ik noem dat niet raken.’’

De rechter begint meteen met de beschuldigingen: mishandelen van een hond en het voorhanden hebben van een stroomstootwapen. Zo zou de man op 24 oktober zijn hond geslagen hebben met een ketting. "Ik heb ‘m niet geraakt. Die hond is zo vlug." Na de eerste ontkenning wil de rechter meteen naar de beelden kijken.

Op de undercoverbeelden is de de hondentrainer te zien met zijn hond Max en een man in een beschermend pak. Ad maakt een slaande beweging naar de hond. "Ik noem dat niet raken", zegt hij zelf. Maar na doorvragen van de rechter bekent hij toch een beetje: "Ik raakte hem op zijn rug, maar dat heeft geen pijn gedaan."

‘’Die hond moet rustig zijn. Ik raak hem ‘bekant’ niet.''

Een maandje later zijn er opnieuw beelden gemaakt. Hierop is te zien hoe Ad zijn hond zeker drie keer slaat met een pvc-pijp. De rechter vraagt Ad wat er te zien is. "Die hond moet rustig zijn. Ik raak hem bijna niet. Hij schiet weg, dat zie je toch.’’

In december staat de man uit Boxtel met een veedrijver op beeld. Met zo’n veedrijver kunnen elektrische schokken worden gegeven. "Ik kan ook een stok gebruiken, nu is het toevallig een drijver. Hij wordt rustiger als hij een stok ziet." Die veedrijver lag volgens Ad gewoon op de vereniging. "Die lag er al lang. Hij werkte volgens mij niet eens." Maar justitie vindt het intimideren ermee kwalijk en het voorhanden hebben van zo’n stroomstootwapen is strafbaar.

‘’Het is heel droevig voor mijn vrouw en mij.''

Het grote probleem in dit verhaal zijn volgens Ad de buren van de club. "Die hebben de beelden gemaakt omdat ze de honden en ons weg willen krijgen. Ze klagen altijd over geluidsoverlast en daarom maakten ze beelden." Daar komt bij dat Max een hele actieve hond is. "Dit was de heftigste hond ooit die ik gehad heb. Ik had hem weg moeten doen toen hij een jaar oud was."

Na de reportage op tv heeft Ad zijn hond Max alsnog weggedaan. "Het is heel droevig voor mijn vrouw en mij. De hond is weg en ik wil ook geen hond meer. Ik heb vanaf mijn geboorte honden gehad, het was mijn alles. Maar nu ben ik er helemaal klaar mee."

