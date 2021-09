NedTrain aansprakelijk voor blootstelling aan chroom-6, oordeelt rechtbank

Slachtoffers kwamen door verf op de treinen in aanraking met chroom-6. vergroot

NedTrain is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die 30 mensen hebben opgelopen toen ze tussen 2004 en 2010 bij het opknappen van treinen zijn blootgesteld aan chroom-6. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De slachtoffers moeten een schadevergoeding krijgen, maar over de hoogte daarvan is nog geen uitspraak gedaan.

Paul Ruiter & ANP Geschreven door

De zaak was aangespannen door (voormalig) bijstandsgerechtigden die actief waren in de loodsen waar de treinen stonden. De gemeente Tilburg werkte met NedTrain samen in het kader van een re-integratietraject (tROM) voor mensen in de bijstand en zette tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen in de werkplaats van het bedrijf aan het werk.

Bij NedTrain moet bekend zijn geweest dat de kankerverwekkende stof chroom-6 in de verf op de treinen zat, oordeelt de rechtbank, en dat het schuren van de toestellen dus een gevaar voor de gezondheid was. Toch werden de deelnemers niet gewaarschuwd of gewezen op het belang van beschermingsmiddelen bij hun werk.

Vergoeding

Over de hoogte van de schadevergoeding heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. Omdat 'de verschillen tussen de eisers te groot zijn' wordt in een aparte procedure per geval bekeken hoe hoog het bedrag moet zijn.

De uitspraak staat los van de veel grotere rechtszaak die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen tegen NedTrain en de gemeente Tilburg over chroom-6. Daarbij gaat het om honderden mensen die tussen 2004 en 2012 zouden zijn blootgesteld aan het giftige anti-roestmiddel. Het OM ziet de gemeente als hoofddader en NedTrain als mededader.

