Chroom-6: Tilburg en Nedtrain brachten met opzet levens in gevaar, zegt OM

Een trein die geschuurd is bij tROM. (archieffoto) vergroot

De Gemeente Tilburg en Nedtrain hebben opzettelijk mensen in gevaar gebracht door ze treinen met het chroom-6 verf te laten schuren. Daarmee hebben ze een misdrijf begaan. Dat vindt het Openbaar Ministerie. De beschuldigde partijen hadden moeten weten dat mensen ziek konden worden, of zelfs dood konden gaan.

Agnes van der Straaten & Jan Peels Geschreven door

Het staat in de tenlastelegging van justitie, die dinsdag bekend is geworden.

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Mensen moesten de verf van oude treinen schuren in het kader van een re-integratietraject. Bij de dochteronderneming van Nederlandse Spoorwegen was echter bekend dat de giftige stof chroom-6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen dus een gevaar voor de gezondheid was.

Kankerverwekkende slijpstof

Justitie verwijt de Gemeente Tilburg en NedTrain vooral dat ze niet voor gezorgd hebben dat de mensen veilig konden werken. Er was ook geen beleid om dat te organiseren. Mensen werden niet goed ingelicht over de gevaren van het schuren aan de treinen en er werd ook niet gecontroleerd of de beschermingsmiddelen gebruikt werden, stelt het OM. Daarnaast zou ook de hal waar gewerkt moest worden niet geschikt zijn geweest om dit soort werk te doen.

Maar belangrijkste lijkt dus dat zowel de gemeente als NedTrain op de hoogte waren van de gevaren van het werken met het kankerverwekkende slijpstof, maar niet alle noodzakelijke maatregelen namen om te zorgen dat de mensen niet ziek zouden worden.

Het openbaar ministerie ziet de gemeente Tilburg als hoofddader en Nedtrain als mededader. Eerder was al bekend geworden dat er vanwege verjaring alleen maar naar 2009 en 2010 gekeken kan worden in de rechtbank.



Flinke boete, denkt advocaat

Advocaat van een grote groep slachtoffers van chroom-6, Rob Milo uit Tilburg, is te spreken over de grondig manier waarop het OM de rechtszaak heeft aangepakt. "De Officier van Justitie heeft het heel breed opgezet en alle registers opengetrokken."

Milo blijft erbij dat het OM eigenlijk ook leidinggevenden uit die tijd had moeten dagvaarden. Nu zijn alleen de organisaties, de gemeente Tilburg en Nedtrain. aangeklaagd. "Dat is heel opmerkelijk. Ik beraad me er nog op om een klacht in te dienen om zo het OM te dwingen alsnog de leidinggevenden te dagvaarden".

De advocaat denkt dat het OM, als de feiten bewezen worden, een flink bedrag kan eisen als boete. Milo: "Wat hier gebeurd is buitengewoon ernstig. Het OM zal daar op willen reageren. Als ze vijftigduizend euro gaan eisen zouden de slachtoffers het idee krijgen dat ze niet serieus genomen zijn. Ik verwacht een boete in de richting van een miljoen, minimaal."

Commissie oordeelde ook al hard

Een onafhankelijk commissie concludeerde in 2019 ook al dat de gemeente en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het leed van honderden Tilburgse werklozen. Een deel van hen liep hierdoor ernstige gezondheidsschade op. De gemeente Tilburg bood excuses aan en de gemeenteraad besloot over te gaan tot het betalen van een schadevergoeding van 7000 euro per persoon.

Volgende week dinsdag begint in Rotterdam de rechtszaak tegen de Gemeente Tilburg en NedTrain.

