Natascha is blij met rechtszaak over chroom-6: 'Ik ben ook zwaar gestraft'

Mensen die in Tilburg met het kankerverwekkende chroom-6 hebben gewerkt zijn blij dat de gemeente en de NS voor de rechter worden gedaagd. Slachtoffer Natascha van de Put uit Tilburg vindt het wel pijnlijk dat er geen afzonderlijke leidinggevenden verantwoordelijk worden gehouden, alleen maar instanties.

"Wij hebben dit meegemaakt. We zijn zwaar gestraft, vaak voor ons leven, omdat we ziek zijn geworden", zegt ze emotioneel. "Die wond gaat nooit helemaal dicht. Er zijn achthonderd mensen die hier verdriet van hebben, voor wie het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Met boetes kun je dat niet goedmaken. Hier moeten mensen verantwoordelijk worden gehouden.”

Toch vindt Natascha het fantastisch dat het toch tot een rechtszaak komt. Op 14 september dit jaar is de regiezitting, waar wordt bepaald hoe het proces verder gaat. Waarschijnlijk duurt het nog wel een jaar voordat er inhoudelijk over de zaak wordt gesproken.

Natascha: ”Het gaat ons niet om de schadevergoeding waar we het al jaren over hebben. Het gaat er om dat het niet mag wat er is gebeurd. Als ik mijn buurman vergiftig zit ik de volgende dag in de gevangenis. Waarom kunnen zij het wel doen?”