Terwijl jij verdoofd bent, wordt de lucht die je uitademt hergebruikt

Waarschijnlijk heb je wel wat anders aan je hoofd als je in het ziekenhuis onder narcose moet worden gebracht. Maar wist je dat je iedere keer als je uitademt op de operatietafel broeikasgassen uitstoot die extra schadelijk zijn voor het milieu? Als eerste ziekenhuis in Nederland vangt het Bravis in Roosendaal deze narcosegassen op zodat ze later opnieuw kunnen worden gebruikt.

Alle ziekenhuizen bij elkaar zijn verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Een derde daarvan wordt veroorzaakt door narcosegassen die, eenmaal uitgeademd, via een afvoerbuis ongefilterd naar buiten worden afgevoerd. Dat moet en kan anders dacht anesthesioloog Roland van Wandelen van het Bravis ziekenhuis. “Ik heb het probleem aangekaart bij de leverancier van het narcosegas en zij waren het met me eens”, vertelt Roland.

Leverancier Baxter nam contact op met de Duitse firma ZoeSys die al apparaten maakte om narcosegassen op te vangen in bijvoorbeeld dierenartspraktijken. Deze fabrikant heeft de techniek nu ook ontwikkeld voor het ziekenhuis. Het gas wordt tijdens de operatie opgevangen in busjes waar het zich hecht aan kokosfilterkorrels. In de fabriek wordt het gas eruit gehaald, schoongemaakt en weer als grondstof gebruikt voor nieuwe narcosegassen.

"We besparen per jaar 2,2 miljoen autokilometers aan CO2 uitstoot."

In 2050 moeten ziekenhuizen klimaatneutraal zijn. Roland van Wandelen zet zich al jaren in voor het verduurzamen van operatiekamers. De recycling kost het ziekenhuis 25.000 euro per jaar. Volgens de anesthesioloog is het de investering meer dan waard. “Vijf jaar geleden was het binnen onze vakgroep geen gespreksonderwerp, dat is nu echt wel veranderd. Bovendien is dit een relatief eenvoudige techniek en ook nog eens volledig recyclebaar.”

Door de nieuwe techniek stoot het Bravis ziekenhuis jaarlijks 220.000 kilo minder CO2 uit. Dat is vergelijkbaar met 2,2 miljoen autokilometers. De patiënten merken er niks van. Roland: “Het werkt hier nu zes weken zonder problemen. Ik verwacht dat andere ziekenhuizen in Nederland snel zullen volgen. Ik ben trots op wat we met ons team bereikt hebben.”

