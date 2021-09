Man uit Oss die hardloper doodrijdt moet acht maanden de cel in

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Een 39-jarige man uit Oss is woensdag veroordeeld tot acht maanden cel omdat hij in Zaltbommel een hardloper heeft doodgereden. Ook bepaalde de rechtbank in Arnhem dat hij drie jaar lang niet mag autorijden.

De man reed op zondagmiddag 30 mei zonder rijbewijs het 52-jarige slachtoffer van achter aan, waarna hij doorreed. Voor het ongeluk had hij alcohol en cocaïne gebruikt, gaf hij toe aan het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer liep ernstig hersenletsel op na de aanrijding, waaraan hij overleed.

De politie vond op de dag van het ongeluk nog de bestelauto die bij het ongeluk betrokken was. Een dag later kon de man uit Oss worden aangehouden toen hij op het station van Venlo de trein naar Duitsland wilde nemen.

Jaren zonder rijbewijs

De rechtbank heeft onder meer meegewogen dat de man al jaren rijdt zonder rijbewijs, ondanks vele boetes.

Volgens de rechtbank laat de man daarmee zien 'dat hij totaal onverschillig staat tegenover de risico's van zijn onverantwoorde gedrag voor andere weggebruikers". "Door deze onverschilligheid is uiteindelijk iemand komen te overlijden."

De rechtbank legde ook acht maanden voorwaardelijk op, die de man moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. De officier van justitie had vier maanden voorwaardelijk geëist. Het is nog onbekend of de man in hoger beroep gaat.

