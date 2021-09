PSV worstelt en ontsnapt ternauwernood aan nieuw debacle

Marco van Ginkel hielp PSV aan de drie punten in Deventer (Foto: ANP) vergroot

PSV is woensdagavond ontsnapt aan puntverlies. Marco van Ginkel bezorgde PSV met een doelpunt vijf minuten voor tijd de overwinning, maar daar is eigenlijk alles mee gezegd.

Het ging de afgelopen dagen vooral over de wissels van Schmidt tegen Feyenoord. De trainer trok zich niks aan van de kritiek en dat liet hij woensdagavond zien. In de basis stonden namelijk vijf nieuwe namen ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag. Er waren basisplaatsen voor Marco van Ginkel, Philipp Mwene, Ritsu Doan, Noni Madueke en Ryan Thomas.

Met de vijf wisselingen wilde PSV de kater van de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord wegspoelen. Toch was het Go Ahead Eagles dat veel feller aan de wedstrijd begon en de nodige kansen creëerde. PSV speelde een zwakke wedstrijd en kon de bal amper in de ploeg houden. De thuisploeg dicteerde de wedstrijd soms en kreeg ook de nodige kansen.

Eagles de kansen, PSV de goal

Toch was het PSV dat op voorsprong kwam. Een oprisping van Cody Gakpo, die de bal heel goed aannam en snoeihard de bal tegen de touwen schoot, zorgde voor de 0-1 in de wedstrijd. Na de openingstreffer kreeg PSV via Eran Zahavi een uitgelezen mogelijkheid op 0-2 maar de spits kopte van dichtbij over.

PSV had de voorsprong en daar was alles wel mee gezegd. Go Ahead Eagles verdiende meer en dat kreeg de thuisploeg ook na rust. In de 55e minuut mocht Cordoba ver doorlopen aan de linkerkant en hij schoot vanaf een haast een onmogelijke hoek binnen. Doelman Joël Drommel zag er bij dat doelpunt niet goed uit.

PSV is het kwijt

In een kolkende Adelaarshorst werd PSV overbluft. Alle tweede ballen waren voor de thuisploeg en de Eindhovenaren kregen geen grip op de wedstrijd. Pas een kwartier voor tijd zetten de bezoekers druk op de club uit Deventer. Dat was net op tijd, want vijf minuten voor tijd was het aanvoerder Marco van Ginkel die vrij kon inkoppen uit een corner. PSV kwam zo onverdiend op voorsprong. In de absolute slotfase kreeg Go Ahead Eagles nog een goede kans op de gelijkmaker, maar ditmaal bracht Drommel redding.

Ondanks de drie punten zal het kraken in het hoofd van trainer Roger Schmidt. Waar concurrent Ajax al zijn wedstrijden tegen laagvliegers eenvoudig wint met grote cijfers, hebben de Eindhovenaren de grootste moeite met een promovendus.

Waar gehoopt werd dat zondag tegen Feyenoord een offday was, blijkt die wedstrijd geen incident. PSV is geen schim meer van de ploeg die het was voor de interlandperiode.

