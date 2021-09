Coronanieuws: 58 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

07.29

Het lukt Nederlandse bedrijven om meer winst te maken terwijl de coronasteun die ze ontvangen van de overheid afneemt. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het tweede kwartaal. De brutowinst van bedrijven, uitgezonderd partijen uit de financiële sector, kwam in deze periode alles bij elkaar uit op 68,3 miljard euro. Dat is 12,5 miljard euro meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was ook hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken.