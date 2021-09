Coronanieuws: veel consumenten blijven winkelstraten in steden mijden

Een rij bij H&M in een winkelstraat (foto: Noël van Hooft) vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nederland staat op de rand van oranje op Europese coronakaart.

Veel consumenten blijven winkelstraten in steden mijden.

Liveblog

06.42 Economische groei tweede kwartaal veel sterker dan gedacht De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal veel sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de groei uit op 3,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Nederland profiteerde in de periode van april tot en met juni van het het afbouwen van de coronamaatregelen zoals de lockdown van begin dit jaar en de heropening van de horeca en winkels.

03.30 Nederland staat op de rand van oranje op Europese coronakaart Nederland kan donderdag een grote vooruitgang boeken op de kaart van coronagevallen in Europa. Het hele land staat al weken volledig op rood, de een na hoogste waarschuwingskleur, maar negen provincies gaan mogelijk een stap omlaag naar oranje. De laatste keer dat Nederland er zo goed voor stond, was bijna een maand geleden.

03.14 Boa-vakbonden willen 2500 tot 5000 extra boa's Er zijn zeker 2500 tot vijfduizend boa's extra nodig om bezoekers in de horeca vanaf dit weekend effectief te controleren op het bezit van een coronabewijs. Het kabinet moet daar snel extra geld voor uittrekken, stellen boa-vakbonden tegen het AD. Boa's zien de aanstaande verplichting om een QR-code te tonen in de horeca met grote scepsis aan. "Veel van onze leden vinden dat het coronabewijs in de horeca totaal niet te handhaven is", zegt voorzitter Richard Gerritsen van BOA ACP.

01.49 'Medicijnwaakhond VS keurt extra prik goed voor 65-plussers' De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA keurt een boostervaccin goed voor 65-plussers en mensen uit kwetsbare groepen. Een onafhankelijk adviescomité van de FDA meldde vorige week dat het een extra prik met het Pfizer-vaccin voor alle Amerikanen te ver vond gaan en raadde aan alleen extra prikken te geven aan 65-plussers en mensen uit kwetsbare groepen. "De wetenschap en beschikbare gegevens zijn leidend geweest", schrijft de toezichthouder.

00.01 Veel consumenten blijven winkelstraten in steden mijden Veel consumenten blijven winkelstraten in grote steden voorlopig mijden, ook als alle coronabeperkingen zijn opgeheven. Dat meldt ABN AMRO op basis van onderzoek onder bijna tweeduizend Nederlanders. Een veel kleinere groep gaf juist aan wel vaker dan voor corona naar een grote stad te willen reizen om te winkelen. Volgens ABN AMRO blijft de fysieke winkel nog wel het favoriete verkoopkanaal, maar de opmars van internetshoppen zet wel verder door.

