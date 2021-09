'PSV heeft weinig geleerd van echec tegen Feyenoord', menen René en Willy

PSV'er Jordan Teze in duel met Giannis Botos van Go Ahead Eagles (foto: ANP 2021/Olaf Kraak). vergroot

"PSV is nog niet in goeden doen", stelt Willy van de Kerkhof vast na de competitiewedstrijd van 'zijn' club woensdagavond tegen promovendus Go Ahead Eagles. Pas een paar minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde aanvoerder Marco van Ginkel de winnende treffer.

"Ik vond het verrassend dat trainer Roger Schmidt tegen Eagles weer wat andere spelers opstelde in vergelijking met de wedstrijd tegen Feyenoord", vertelde de middenvelder van weleer donderdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Dat wisselen maakt het spel onrustig. Je ziet dat PSV een beetje de weg kwijt is. Het was rommelig, het was onrustig en er werd veel balverlies geleden."

Het tegendoelpunt van Eagles vond hij ook onnodig. "Bij die goal staat Jordan Teze twintig tot 25 meter van zijn man af! En die bal mag er nooit in bij de eerste paal, de keeper moet daar vast tegen de paal staan. Joël Drommel stond er een meter vanaf! Daardoor kan Iñigo Cordoba de bal knap binnenschieten. Dat zijn allemaal kleine momentjes, die heel bepalend zijn."

"Ik was van tevoren vooral benieuwd naar de mentaliteit van de PSV'ers", vulde broer en clubicoon René aan. "Hoe ze met het echec tegen Feyenoord zijn omgegaan. Nou, ik denk dat ze er weinig van geleerd hebben. Het was huilen met de pet op. Je wint met de hakken over de sloot, omdat Marco van Ginkel in de laatste minuten de 2-1 scoort, maar het was een belabberd PSV dat we woensdagavond zagen. Er moet echt wat veranderen."

Tegenvaller voor PSV woensdag was het uitvallen van Noni Madueke. De aanvaller, die zondag nog op de bank begon, had tegen Go Ahead Eagles zijn basisplaats terug maar hij liep in de tweede helft een spierblessure op. Daarmee lijkt Roger Schmidt gelijk te krijgen met zijn veelbesproken wisselbeleid en het regelmatig rust te geven aan belangrijke spelers om hen fit te houden.

René ziet dit anders: "Misschien speelt die jongen juist te weinig. Dat kan ook." Broer Willy heeft hetzelfde idee. "Er zijn spelers die constant moeten voetballen om in hun ritme te komen. Drie wedstrijden per week is voor die voetballers juist heerlijk."

PSV blijft door de zege op Go Ahead Eagles staan op de tweede plaats van de ranglijst, een punt achter Ajax. Zaterdag wacht PSV een uitwedstrijd tegen Willem II, de nummer drie van de Eredivisie.

"Dat wordt een heerlijke wedstrijd", weet Willy. "PSV zal dan heel anders op het veld moeten verschijnen dan de afgelopen twee duels. Ik hoop - en denk - dat Schmidt dan teruggrijpt naar de 'oude elf', de basisformatie waarmee hij aan dit voetbalseizoen begon."

