Opluchting bij PSV na ontsnapping: ‘Bevrijdend en fantastisch voor ons’

Overtuigend was het zeker niet, maar PSV pakte woensdagavond op de valreep drie punten op bezoek bij Go Ahead Eagles. Na afloop werd er vanuit het PSV-kamp gesproken over een matige wedstrijd én gingen er complimenten naar de tegenstander.

“Go Ahead Eagles is het beste team waar we dit seizoen in de Eredivisie tegen gespeeld hebben. Ze waren beter dan Feyenoord”, vertelde trainer Roger Schmidt na afloop van de 2-1 overwinning op de promovendus.

Gezien het spelbeeld geen gekke uitspraak, want op basis daarvan had de thuisploeg minimaal een punt verdiend. Dat had ook te maken met het zwakke spel van de Eindhovenaren. Cody Gakpo. “Zij waren gewoon scherper. Soms heb je wel eens zo’n dag dat het niet lekker loopt. Nu hebben we er twee achter elkaar.”

"Niemand speelt bewust een slechte wedstrijd."

Waar is het PSV van een aantal wedstrijden geleden gebleven, vragen supporters en de media zich af. Gakpo daarover: 'Niemand speelt bewust een slechte wedstrijd. Het is misschien iets mentaals waar we overheen moeten stappen. Het is belangrijk dat we in ons hoofd positief blijven en niet na één of twee mindere wedstrijden in een sleur blijven hangen. We hebben genoeg kwaliteiten.”

Volgens Schmidt is het normaal dat er dit soort wedstrijden tussen zitten gedurende het seizoen. “We waren niet goed genoeg vandaag. Je hebt soms momenten in het seizoen dat je moet vechten voor de punten, vandaag was dat nodig. Soms heb je zo’n overwinning nodig om je verder door te ontwikkelen.”

"Dat hij al zoveel heeft gespeeld is een wonder."

Het was aanvoerder Marco van Ginkel die vijf minuten voor tijd de winnende maakte voor PSV. Uit een corner kopte hij de bal achter de doelman van Go Ahead Eagles. Ploeggenoot Gakpo was er meer dan blij mee. ‘’Marco kopt even dat balletje binnen, dat is dan heel lekker. Als je zondag niet wint, staat er veel druk op deze wedstrijd. Als de goal dan vijf minuten voor tijd valt, is dat heel bevrijdend en fantastisch voor ons.”

Voor de aanvoerder zelf was het ook een mooi moment. Na lang blessureleed is hij dit jaar weer belangrijk voor PSV. Een winnend doelpunt is een nieuw hoogtepunt. “Het is voor mij belangrijk dat ik die goal maakte, persoonlijk is dat iets moois.”

De middenvelder maakte gisteren voor het eerst negentig minuten in de Eredivisie. Afgelopen zondag tegen Feyenoord bleef hij nog de hele wedstrijd op de bank. “Doordat hij zondag reserve was kon hij nu negentig minuten spelen. Dat hij al zoveel heeft gespeeld is een wonder. We zijn blij met hem vandaag maar blijven ook voorzichtig” aldus Schmidt die na een paar bewogen dagen opgelucht kon ademhalen.

