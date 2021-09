Remco wil monument voor de slachtoffers van hotelbrand Eindhoven

Gewonden en overledenen werden uit het hotel gehaald (foto: collectie brandweermuseum Eindhoven) vergroot

CDA-raadslid Remco van Dooren vindt dat er een monument moet komen voor de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners van de hotelbrand bij 't Silveren Seepaerd in Eindhoven. Het Eindhovense raadslid heeft hierover al een gesprek gehad met burgemeester Jorritsma. Dinsdag is de ramp met dodelijke afloop vijftig jaar geleden.

Op 28 september 1971 brak er brand uit in het luxe hotel aan het Stationsplein in Eindhoven. 11 van de 86 hotelgasten kwamen om het leven, onder wie een 21-jarige voetballer van het Duitse Chemie Halle. Negentien mensen raakten gewond.

Van Dooren, zelf pas 25 jaar, wist tot voor kort nog niet wat zich allemaal had afgespeeld in 't Silveren Seepaerd. Na een vraag van een inwoner kwam het balletje aan het rollen. Des te belangrijker vindt hij het dat er een monument komt. ''De ramp heeft heel veel impact gehad op nabestaanden, hulpverleners en andere inwoners van Eindhoven. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we deze zwarte pagina uit de geschiedenis van Eindhoven doorvertellen aan de volgende generaties.''

Wel monument in Duitsland

Dinsdag, op de dag dat het precies 50 jaar geleden is, wordt bij voetbalclub Hallescher Fußball-Club (vroeger Chemie Halle) een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In het hotel overnachtte toen de brand uitbrak ook de selectie van deze Oost-Duitse voetbalclub, die een dag later de Uefa-Cupwedstrijd tegen PSV moest spelen. De meeste spelers wisten te ontsnappen, maar een speler kwam om bij de brand.

Van Dooren heeft voor zijn plan al contact gehad met nabestaanden, betrokkenen en hulpverleners. ‘’Samen hebben we gezegd: er moet een monument komen. In de stad waar het gebeurde, hoort natuurlijk ook een monument te staan.''

Burgemeester positief

Hoe dat gedenkteken eruit moet komen zien, weet Van Dooren nog niet. ''Of dat een plaquette, tegel of monument moet zijn, dat is voor latere invulling. Het is vooral belangrijk dat er een blijvende herinnering komt in de stad.'' Het monument zou wat hem betreft in de buurt van het voormalige hotel moeten komen, bij het station.

De kans dat er een herdenkingsplek komt, lijkt reëel. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven staat positief tegenover de komst van een monument. Binnenkort wordt er verder over gesproken.

