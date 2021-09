Helmonder dreigt raketwerper op Rutte af te vuren: half jaar cel

Een 39-jarige Helmonder die demissionair minister-president Mark Rutte bedreigde en zwaar vuurwerk afstak bij het politiebureau in Helmond, gaat een half jaar de cel in en krijgt zes maanden voorwaardelijk. Hij moet zich ook verplicht laten behandelen voor zijn gedragsproblemen. Dat vonnis sprak de rechtbank Oost-Brabant donderdag uit.

De Helmonder stak in april twee keer, enkele uren na elkaar, zwaar vuurwerk af bij het politiebureau in Helmond. Hij gooide eerst een zogeheten cobra op een auto die op de binnenplaats van het politieterrein stond. Het voertuig raakte flink beschadigd. Een paar uur later keerde de man terug en liet een cobra ontploffen bij de toegangspoort.