Kiske rent drie keer de Mont Ventoux op, maar is alle frisheid al kwijt

Kiske onderweg tijdens zijn tweede beklimming van de Mont Ventoux (foto: Ruud van der Meijden). vergroot

Kiske de Leest uit Boxtel is vrijdag bezig aan een monsterprestatie op de Mont Ventoux. Hij wil de mythische Franse berg niet één, niet twee, maar drie keer op rennen. Rond één uur 's middags heeft Kiske het zwaar, zo laat zijn begeleider Ruud van der Meijden aan Omroep Brabant weten. Hij is op dat moment bezig aan zijn tweede tocht naar de top. "Acht kilometer onder de top is de frisheid totaal weg", zegt Ruud.

"We hebben besloten het laatste stuk in tweeën te delen, twee keer vier kilometer", legt hij uit. Dit in de hoop dat Kiske vervolgens ook de laatste en derde beklimming kan volbrengen. "Die derde beklimming is wel langer, maar ook makkelijker. Omdat deze minder steil is", houdt Ruud de moed erin.

Kiske bedwingt de Mont Ventoux namelijk van alle drie de zijden. Zowel vanuit de plaatsen Bédoin, Sault als Malaucène. De route die hij af moet leggen, verschilt dus per keer. Na zo'n beklimming gaat hij met de auto weer naar beneden.

Goede doel

Met de monsterprestatie zamelt Kiske geld in voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Jaren geleden zag hij hoeveel goede vrienden aan dat fonds hadden toen hun zoon ernstig ziek werd. Hij gaf daarom eerder al aan het een geweldig doel te vinden om voor te lopen.

Zijn streefbedrag van vijftienduizend euro heeft hij inmiddels gehaald. De tussenstand vrijdag rond een uur staat al op meer dan twintigduizend euro.

Krampaanval

Tussen de eerste en tweede beklimming had Kiske het volgens zijn begeleider ook even lastig. Hij kreeg een enorme krampaanval. Op de rollers wist hij de kramp er echter uit te fietsen om vervolgens te beginnen aan de tweede klim.

Kiske op de rollers om de kramp eruit te fietsen na zijn eerste beklimming van de Mont Ventoux (foto: Ruud van der Meijden). vergroot

De wind die met name wielrenners op de Mont Ventoux eigenlijk altijd parten speelt, is er vrijdag nauwelijks. En de temperatuur is inmiddels opgelopen tot zo'n 25 graden. Omstandigheden waarin Kiske dus later vrijdag hoopt zijn ultieme trilogie te volbrengen.

De Mont Ventoux is een berg in het departement Vaucluse in het zuiden van Frankrijk. De top van de berg ligt op bijna tweeduizend meter.

Kiske eerder vrijdag tijdens zijn eerste beklimming van de Mont Ventoux (Foto: Ruud van der Meijden). vergroot

