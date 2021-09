Meeste sportclubs gaan coronapas niet controleren

Jesse van Minde van HC Tilburg en Florian Fuchs van Bloemendaal in 2019 vergroot

Een ruime meerderheid van de Brabantse amateursportclubs gaat dit weekend niet controleren op een geldige coronapas. Uit onderzoek blijkt dat maar 16 procent van de clubs de verplichte coronacheck zal gaan uitvoeren. Wel gaat op veel plekken de kantine dicht om problemen te voorkomen.

Op sommige plekken ontstaat er zelfs een dilemma als topsport en breedtesport samenkomen. Bijvoorbeeld bij hockeyclub Tilburg. Het publiek bij heren 1 zou gecontroleerd moeten worden. Terwijl op het sportpark wedstrijden zijn van zeven andere teams. “Ik weet het even niet meer”, zegt voorzitter Rob Kluyt over de situatie.

Het is een ondoenlijke situatie voor hockeyclub Tilburg waar op zondag de seniorenteams en hun vrienden en familie het sportpark min of meer in- en uitlopen. Voor de breedtesport geldt dat het een doorstroomlocatie is waar niet op het coronabewijs gecontroleerd hoeft te worden. Omdat het heren 1-team in de hoofdklasse speelt is hun veld een topsportlocatie waar een geldig coronabewijs overlegd zou moeten worden.

Geen onwil, maar onmacht

De hockeyclub worstelt met de organisatie en heeft besloten om dit weekend niet te controleren. “Het is geen onwil, maar onmacht. We doen ons best en zien na zondag wel verder”, zegt voorzitter Kluyt die het dilemma bij de gemeente Tilburg kenbaar heeft gemaakt.

Sportkantines zijn vanaf zaterdag zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk als bezoekers alleen naar binnen gaan om eten en drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun Coronacheck-app wel laten zien.

Hockeyclub Tilburg voorkomt het probleem met de kantinecontroles door geen mogelijkheid te bieden om in het clubhuis te zitten. “Ik ben al blij dat ik de bar bemand heb en dan zou ik eigenlijk ook nog vrijwilligers moeten vinden voor de controles.”

Geen geld

Veel andere Brabantse clubs hebben geen geld om controleurs in te huren en kampen ook met het vrijwilligersprobleem. Voetbalclub OJC heeft 2300 leden en op het sportpark De Groote Wielen in Rosmalen is het vaak druk.

Dit weekend wordt er bij de hoofdklasser niet gecontroleerd omdat ook daar de kantine dicht blijft voor mensen die willen zitten. “Op zo’n korte termijn kregen we dat niet georganiseerd”, zegt voorzitter Piet van der Plas.

Bij OJC is een buitenplein waar horeca staat zodat mensen ook niet naar binnen hoeven. Volgende week gaat de kantine in principe wel open voor mensen die willen zitten. “Het legt wel de last bij de vrijwilligers", stelt voorzitter Van der Plas, "ik hoop dat alle bezoekers zich dat realiseren en het gezond verstand gebruiken. De uiterste consequentie kan zijn dat de kantine dicht moet.”

