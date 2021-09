Zoektocht naar een bewuster leven of yoga als modetrend op sportscholen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Yoga door coronacrisis geniet steeds neer populariteit

Marlies Tobias opende een half jaar geleden yogaschool You are the Buddha in de catacomben van het NS-station in Breda. Zij was niet de enige die op dat idee kwam. Het aantal scholen en zelfstandigen dat training in yoga-filosofie aanbiedt is sinds januari 2019 met een kwart gestegen. Hebben corona en de lockdown Brabanders aan het denken gezet over bewuster leven, of hebben we te maken met een modetrend?

Begin januari 2019 telde onze provincie er nog 939 plekken waar je terecht kon voor yoga. Halverwege dit jaar waren het er al 1177, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

"Ik merk dat mensen dat stukje rust uit de coronatijd missen."

Marlies heeft wel een idee hoe dat komt. De coronacrisis heeft volgens haar niemand onberoerd gelaten. We werden door de lockdown teruggeworpen op onszelf, want vanzelfsprekendheden waren ineens niet langer vanzelfsprekend. "Als je wordt teruggeworpen op jezelf, dan kun je nadenken en voelen. Je staat dieper stil bij dingen."

Maar nu de coronalockdown achter de rug is, lijkt de behoefte nog steeds te groeien. "Ik merk dat mensen nu steeds meer dat stukje rust uit de coronatijd missen. Het wordt nu opnieuw allemaal weer erg gehaast. Maar veel mensen missen die rust."

"Door corona is er nu meer bewustzijn over de manier van leven."

Het grootste aanbod aan yogascholen is te vinden in de regio Zuidoost-Brabant. "Die ontwikkeling is al langer aan de gang", zegt Erik Gijselhart van yogastudio Licht op Yoga Eindhoven. "Toen wij vijf jaar geleden begonnen dachten mijn vriendin en ik dat we aan de late kant waren. Steeds meer mensen willen geestelijk goed voor zichzelf zorgen. Zeker in stedelijk gebied, zoals hier in Eindhoven, zie je steeds burn-outs. Overspannenheid. De baanonzekerheid door de coronacrisis heeft de boel alleen maar verder op scherp gezet."

Ook Inge de Weijer van I AM Yoga in Eindhoven ziet een toename van interesse voor yoga. "In de stad gaat alles snel. Mensen raken overbelast en zoeken naarstig naar ontspanning. Door corona is er nu meer bewustzijn over de manier van leven. Steeds meer zie je een zoektocht naar wat wel en niet past in jouw leven. En yoga is de manier om dat te ontdekken."

"Het is een ramp dat yoga wordt gezien als sport en dat dit bij sportscholen als zodanig wordt aangeboden."

Wim Opsteeg van yoga-school Chi-Viraal in Tilburg is al 50 jaar yoga-docent en is heel duidelijk. "De yoga zoals die nu steeds meer wordt aangeboden slaat helemaal nergens op! Het is huis-tuin-en keukenyoga, een modetrend die niets te maken heeft met de oorspronkelijke Indiase filosofie van duizend jaar geleden. Het is een ramp dat yoga wordt gezien als sport en dat dit bij sportscholen als zodanig wordt aangeboden. Dat is een totale misvatting. Een hype."

Marlies Tobias in Breda is het met Wim eens. "Yoga is een eeuwenoude levensstijl en veel meer dan wat je nu in sportscholen ziet. Echte yoga is geen modetrend. Het doel van yoga is met acht stappen het in balans houden van wat zich afspeelt in je hoofd. Met fysieke oefeningen, ademhaling en meditatie. Het is zeker geen sport, geen wedstrijd. Het is een eeuwenoude levensstijl."

Duidelijk is wél dat het aantal aanbieders van yoga in Brabant met bijna een kwart is gestegen. En daarmee is er alleen maar meer om uit te kiezen.

