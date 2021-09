Negen terreurverdachten die trainden voor aanslag opgepakt in Eindhoven

De politie heeft donderdag in Eindhoven negen mannen aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze zouden hiervoor in training zijn. Dit meldt het Landelijk Parket vrijdagmiddag. De verdachten zijn 18 tot 31 jaar oud en zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van ISIS.

De verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland, een van hen is geboren in Afghanistan. De mannen worden verdacht van deelname een terroristische organisatie.