Eindhovense terreurverdachten hadden doel in Nederland op het oog

De aanhoudingen werden verricht door de Dienst Speciale Interventies (Archieffoto: Willem-Jan Joachems). vergroot

De negen terreurverdachten die donderdagochtend vroeg in Eindhoven werden aangehouden hadden een doelwit in Nederland op het oog. Dat zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket vrijdagmiddag. Meer specifiek wil hij niet ingaan op vragen over hun mogelijke doelen. "Hun mogelijke plannen en bedoelingen zijn het belangrijkste onderwerp van onderzoek", zegt hij.

Sandra Kagie Geschreven door

De woordvoerder verwacht niet dat er naast de negen verdachten die nu zijn aangehouden nog meer aanhoudingen zullen volgen. "We verwachten dat we iedereen binnen hebben zitten", zegt hij.

De negen mannen, variërend in leeftijd van 18 tot 31 jaar, werden donderdag rond vijf uur in de ochtend aangehouden op acht verschillende plekken in Eindhoven. Waar precies maakt justitie niet bekend. Maar waarschijnlijk gaat het om stadsdeel Woensel. Bewoners daar laten op sociale media weten donderdag in alle vroegte een helikopter gehoord en gezien te hebben. "Een helikopter die heel laag en langzaam vloog boven de wijk vloog", laat een buurtbewoner weten.

Speciale eenheid

De aanhoudingen werden gedaan door een team van de DSI, de Dienst Speciale Interventies van de Nationale Politie. Een speciale eenheid die onder meer wordt ingezet bij de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten of terrorismeverdachten.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die bepaalde dat hun aanhouding rechtmatig is. Waarschijnlijk woensdag worden de negen opnieuw voorgeleid. Dan wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. De vraag of er familiebanden tussen de negen bestaan, beantwoordt het Landelijk Parket vrijdag niet,

De aanhouding van de negen terreurverdachten werd vrijdag aan het begin van de middag naar buiten gebracht. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristisch misdrijf. Ze zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van IS. Ook worden ze verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

LEES OOK: Negen terreurverdachten die trainden voor aanslag opgepakt in Eindhoven

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.